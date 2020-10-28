Офіс президента взявся до розбору результатів місцевих виборів

В Офісі президента йде аналіз результатів місцевих виборів, згдіно з якими президентська партія "Слуга народу" отримала невисокі результати в місцевих радах, а кандидати в мери у великих містах поступилися своїм суперникам.

Аналіз триватиме ще декілька днів, повідомила в своєму Telegram-каналі шеф-редакторка LB.ua Соня Кошкіна.

Кожен регіон розглядається окремо. До "розбору" залучені місцеві силовики, куратори регіону від "Слуги народу", глава партії Олександр Корнієнко, заступники очільника Офісу президента та сам Андрій Єрмак, а також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та глава СБУ Іван Баканов. Від регіонів участь беруть глави обласних державних адміністрацій.

"Президента нема, починав керувати процесом Андрій Єрмак, але згодом переключився на інші задачі. Сьогодні періодично Олексій Данилов (глава РНБО. - Ред.) включався", - зазначила Соня Кошкіна.

При цьому "головного відповідального за регіони" першого заступника Єрмака Сергія Трофімова на цих нарадах не було. Офіційно про те, чи будуть зняті з нього повноваження, поки не повідомляється. Зараз усю інформацію щодо голів ОДА фіксує Кирило Тимошенко.

За результатами цих нарад може бути ухвалена низка кадрових рішень. Як відомо, в мери в Харкові, Вінниці та Рівному від "Слуги народу" балотувалися очільники відповідних ОДА. Жоден з них не лідирує за результатами виборів, а у Харкові та Вінниці Геннадій Кернес та Сергій Моргунов взагалі здобувають перемогу в першому турі.

Також може вирішуватися питання щодо змін голів РДА.

Нагадаємо, голова Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики, керівник Кіровоградського партійного осередку та початковий ідеолог партії "Слуга народу" Микита Потураєв в інтерв`ю LB.ua напередодні виборів заявляв, що "Слуга народу" спізнилася з партійним будівництвом, що призвело до падіння рейтингу. Проте катастрофічного обвалу на місцевих виборах в партії не очікували.