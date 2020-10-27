Народні депутати Дубневич, Батенко і Цимбалюк проходять до Львівської облради

Народні депутати Ярослав Дубневич та Тарас Батенко отримали право стати депутатами Львівської облради від партії "За майбутнє".

Про це повідомляє ZAXID.NET з посиланням на штаб політичної партії.

За попередніми підрахунками голосів, партія "За майбутнє" потрапляє до Львівської облради, набравши 5,3%, а отже отримає приблизно шість депутатських місць. Депутатами облради можуть стати Тарас Батенко, який очолював загальний список "За майбутнє" до Львівської облради, та Ярослав Дубневич, який очолював список партії в окрузі №3 і отримав необхідну квоту голосів для проходження до облради.

Проте наразі невідомо, чи Батенко і Дубневич відмовляться від мандатів депутатів Верховної Ради для роботи у Львівській облраді, пише видання.

Раніше в ефірі ZAXID.NET LIVE Тарас Батенко заявляв, що в разі, якщо партія заведе потужну фракцію у Львівську облраду, він претендуватиме на посаду голови обласної ради. В іншому разі він не бачив змісту бути рядовим депутатом облради.

Формальне право стати депутатом обласної ради отримав і депутат Верховної Ради Михайло Цимбалюк, який очолював виборчий список партії "Батьківщина". За попередніми підрахунками, партія долає прохідний бар'єр із результатом близько 7,5% і може отримати вісім депутатських місць.

Михайло Цимбалюк розповів виданню, що наразі не вирішив, чи буде депутатом облради.

У разі, якщо народні депутати відмовляться від депутатства в облраді, їхні місця посядуть наступні за списком кандидати.

51-річний Ярослав Дубневич та 46-річний Тарас Батенко вже були депутатами Львівської облради. Так Ярослав Дубневич був обласним депутатом у 2006-2012 роках: спершу від БЮТ, а вдруге - від партії "Відродження", яку ще називали партією залізничників. Тарас Батенко був депутатом облради двох скликань: у 2007 році обраний від "Нашої України-Народної самооборони", а у 2010 році - у мажоритарному окрузі як представник УНП. На сьогодні обоє є чинними нардепами депутатської групи "За майбутнє".

55-річний Михайло Цимбалюк не мав досвіду депутатства у Львівській облраді. На сьогодні він є нардепом від фракції "Батьківщини".

Нагадаємо, що нардеп Ярослав Дубневич є головним фігурантом справи про розкрадання 93,2 млн грн "Укрзалізниці". Також в судах розглядаються справи про розкрадання газу фірмами братів Дубневичів на понад 2 млрд грн.

Брат Ярослава Дубневича - Богдан Дубневич переміг на виборах голови Солонківської ОТГ, набравши понад 50% голосів виборців.