Переслідування Порошенка створює погане враження про Україну, - очільник МЗС Литви

Активна боротьба з лідером опозиції Петром Порошенком більше нагадує помсту і робить Україну схожою на держави, де політичних опонентів саджають за ґрати. Про це в інтерв’ю «Європейській правді» заявив очільник МЗС Литви Лінас Лінкявічюс, який взяв участь у роботі Київського безпекового форуму.

Він також зауважив, що в Україні досі не розв’язана справа про виведення Коломойським грошей з ПриватБанку, і це заперечує щирість намірів влади щодо боротьби з корупцією та олігархами.

«Зазвичай я уникаю конкретних імен, але якщо ви наполягаєте, то, як приклад, назву Коломойського. Справа Приватбанку досі не розв’язана. Досі є судові позови. Наявні рішення не дають ясності. Через усе це постають питання. Але я не кажу, що він не єдиний "поганий хлопець", це просто приклад, який звучить найчастіше», - говорить Лінкявічюс.

За його словами, переслідування Порошенка створює погане враження про Україну.

«Коли йдеться про колишніх лідерів, колишніх політиків, президентів – то надто активна боротьба з ними має не дуже добрий запах. Це починає більше нагадувати помсту – навіть коли така боротьба має підґрунтя», - зауважує литовський високопосадовець.

«Це створює зовсім інше враження - Україна стає схожою на інші країни, де опозицію саджають до в’язниці. І це порівняння настільки шкодить вашій державі, що я волів би навіть не згадувати їхні назви», - зазначає Лінкявічюс.

«У нас у Литві також є опозиція. Також є політична боротьба, і коли відбувається зміна влади, то часом є спокуса, щоби дехто потрапив за ґрати. Але ж ми цього не робимо! Натомість ми сідаємо за один стіл, ведемо з ними переговори, співпрацюємо. Можливо, це частина політичної культури, але для мене є очевидним, наскільки чутливим є це питання. Особливо коли йдеться про подібні атаки на колишніх лідерів, колишніх президентів. І навіть якщо для їхнього переслідування є підстави, діяти потрібно украй обережно, щоби не створити враження, що таке переслідування має політичне підґрунтя. І я далеко не перший, від кого у Києві чують цю пораду», - резюмував очільник литовського МЗС.