Партія «Європейська Солідарність» проводить паралельний підрахунок голосів, щоб захистит результати виборів. Про це заявив експрезидент, лідер партії Петро Порошенко.

«Ми маємо дуже тривожні сигнали із низки областей України. Там, де опитування свідчать, що проект влади або інші олігархічні проекти, які захищаються і підтримуються владою, не проходять зараз – їх будуть намагатися «за вуха» протягнути до громад, до місцевих рад», – застерігає Петро Порошенко.

Він наголосив, що «Європейська Солідарність» проводить паралельний підрахунок голосів, який вже почався і буде тривати до повного підрахунку результатів.

«Я сподіваюся, що завтра протягом дня нам вдасться оприлюднити вже перші підсумки паралельного підрахунку голосів. І той досвід, який у нас є за останні чотири виборчі кампанії, свідчить про абсолютну надійність цього механізму», – наголосив Порошенко.

«В умовах, коли хтось буде затримувати підрахунок голосів, ми будемо діяти ефективно. У нас сформовані мобільні групи, в складі яких є і депутати, і юристи, і представники громадських організацій ми нікому не радимо порушувати закон», – попередив експрезидент України.