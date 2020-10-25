В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
На Донбасі загинув російський найманець, який командував батальйоном "Призрак"
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen
До Зеленського біля виборчої дільниці намагалася підбігти напівоголена активістка Femen
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Екзит-поли на виборах мера Києва: буде другий тур (оновлено)
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Спікером кампанії "5 питань президента" став шоумен Артем Гагарін
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
Кернес перемагає в першому турі - екзит-пол
ГоловнаПолітика

У Кривому Розі лідирує Вілкул, - екзит-поли (оновлено)

Він набрав понад 51%. 

У Кривому Розі лідирує Вілкул, - екзит-поли (оновлено)
Ю. Вілкул
Фото: Інформатор

Чинний мер рідного міста президента України - Кривого Рогу - Юрій Вілкул лідирує на виборах міського голови з показником 51,82%.

Такі дані екзит-полу громадської спілки "Фонд інноваційних проєктів" оприлюднило місцеве видання "Рудана".

На другому місці - Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" з показником 24,36%.

Фото: Рудана
Із політичних партій до міської ради Кривого Рогу, відповідно до даних екзит-полу, проходять:

  • "Блок Вілкула Українська перспектива" - 36,6%;
  • Партія "Слуга народу" - 26,7%;
  • "Опозиційна платформа – За життя!" - 15,8%;
  • "Європейська солідарність" - 5,3%;
  • "Батьківщина" - 5.1%. 

Вибірка: ймовірна двоступенева зі змінним кроком відбору респондентів на останньому ступені. Вибіркова сукупність: понад 6 тисяч опитаних. Під час проведення екзит-полу були задіяні 80 волонтерів на 40 виборчих дільницях (окрім спеціальних дільниць). Загальна кількість дільниць в Кривому Розі - 294.

Оновлення. За даними екзит-полу Савіка Шустера, Юрій Вілкул набирає 42,8%, Дмитро Шевчик - 31,01%.

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Нагадаємо, що на виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий з 38%. На другому місці - Олег Синютка від "Європейської солідарності" (28%).

Кандидат від партії УДАР Віталій Кличко лідирує на виборах мера Києва із показником 45,93%. На другому місці – кандидат від партії ОПЗЖ Олександр Попов з 9,62%. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також