У Кривому Розі лідирує Вілкул, - екзит-поли (оновлено)

Чинний мер рідного міста президента України - Кривого Рогу - Юрій Вілкул лідирує на виборах міського голови з показником 51,82%.

Такі дані екзит-полу громадської спілки "Фонд інноваційних проєктів" оприлюднило місцеве видання "Рудана".

На другому місці - Дмитро Шевчик зі "Слуги народу" з показником 24,36%.

Фото: Рудана

"Блок Вілкула Українська перспектива" - 36,6%;

Партія "Слуга народу" - 26,7%;

"Опозиційна платформа – За життя!" - 15,8%;

"Європейська солідарність" - 5,3%;

"Батьківщина" - 5.1%.

Із політичних партій до міської ради Кривого Рогу, відповідно до даних екзит-полу, проходять:

Вибірка: ймовірна двоступенева зі змінним кроком відбору респондентів на останньому ступені. Вибіркова сукупність: понад 6 тисяч опитаних. Під час проведення екзит-полу були задіяні 80 волонтерів на 40 виборчих дільницях (окрім спеціальних дільниць). Загальна кількість дільниць в Кривому Розі - 294.

Оновлення. За даними екзит-полу Савіка Шустера, Юрій Вілкул набирає 42,8%, Дмитро Шевчик - 31,01%.

Екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

Нагадаємо, що на виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий з 38%. На другому місці - Олег Синютка від "Європейської солідарності" (28%).

Кандидат від партії УДАР Віталій Кличко лідирує на виборах мера Києва із показником 45,93%. На другому місці – кандидат від партії ОПЗЖ Олександр Попов з 9,62%.