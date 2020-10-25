Оголошено результати екзит-полу виборів мера Львова: у другому турі – Садовий і Синютка

На третьому місці - Руслан Кошулинський, один з лідерів ВО "Свобода".

На виборах мера Львова лідирує Андрій Садовий з 38%. На другому місці - Олег Синютка від "Європейської солідарності" (28%).

Про це свідчать результати екзит-полу станом на 19:00, проведеного львівською соціологічною компанією Fama на замовлення "24 каналу".

Андрій Садовий, мер Львова, – 38%

Олег Синютка, екс-голова ЛОДА, – 28%

Руслан Кошулинський, один з лідерів ВО "Свобода", – 9,8%

Ярослав Рущишин, кандидат від "Голосу", – 5,4%

Ігор Васюник, самовисуванець, – 3,8%

Ігор Зінкевич, лідер партії «Варта», – 3,2%

Юлія Гвоздович, кандидатка від «Української галицької партії», – 3,1%

Тарас Кльофа, кандидат від «Слуги народу», – 2,2%

У мери Львова, крім Андрія Садового від "Самопомічі", балотувалися Олег Синютка ("Європейська солідарність"), Тарас Кльофа ("Слуга народу"), Руслан Кошулинський від "Свободи", Ігор Зінкевич від партії "Ватра", Ігор Васюник як самовисуванець, також самовисуванець Роман Матис, від партії "Громада та закон" Юрій Бунь, від "Української галицької партії" Юлія Гвоздович, від УДАР Оксана Юринець, від "Голосу" Ярослав Рущишин, Наталя ван Доеверен-Готь від "Духовної України", від "За майбутнє" Ігор Телішевський, самовисуванець Назарій Брезицький, від "НРХ" Ігор Кузьмак та Остап Стахів від ГО "Ідея нації".