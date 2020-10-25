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На виборах мера Одеси лідирує Труханов, у другий тур виходить кандидат від ОПЗЖ, - екзит-пол

На другому місці кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик з 17,3%. 

На виборах мера Одеси лідирує Труханов, у другий тур виходить кандидат від ОПЗЖ, - екзит-пол
Геннадий Труханов
Фото: facebook/Геннадий Труханов

На виборах мера Одеси лідирує чинний мер Геннадій Труханов з показником 34,4%. На другому місці кандидат від ОПЗЖ Микола Скорик з 17,3%. 

Про це свідчать результати екзит-полу Савіка Шустера спільно з каналом "Україна 24". 

Кандидат від "Слуги народу" Олег Філімонов на третьому місці, за нього проголосували 13,75%, на четвертому – представник "Європейської солідарності" Петро Обухов з 12,52%, на п'ятому – представник Української морської партії Сергій Ківалов – 5,44%.

Одеса стала лідером за кількістю охочих зайняти крісло мера. Спочатку ЦВК зареєструвала 29 кандидатів у мери, проте згодом скасувала реєстрацію декількох кандидатів із прізвищами Зеленський та Філімонов. Загалом було зареєстровано 23 кандидати. 

Від "Слуги народу" балотувався комік Олег Філімонов, від "Голосу" - Наталія Делієва, від "Євросолідарності" Петро Обухов, від власного блоку - екснардеп Едуард Гурвіц, від ОПЗЖ Микола Скорик, від партії "Наш край" Євген Червоненко, від "За майбутнє" Сергій Калинчук, від "Нацкорпусу". Також балотувалися самовисуванці та представники інших політсил. 

Нагадаємо, що екзит-поли Шустера проведені в 12 містах у межах спільного проєкту студії Савіка Шустера і телеканалу "Україна-24". Для визначення явки використані інструменти соціологічної компанії Liberty Report. Понад 1500 інтерв’юерів працювали на 554 виборчих дільницях. 70 операторів колл-центру упродовж дня отримували дані від соціологів. Опитування проводилося шляхом анкетування (face to face) на виходах з виборчих дільниць. Гранична похибка вибірки – 1,9% з довірчою ймовірністю 95% (без урахування дизайн-ефекту). Статистична похибка 1,9%.

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