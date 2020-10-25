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Корнієнко: порушення на виборах були, але вони несуттєві

"На 15:00 ми зафіксували близько 2000 порушень, а явка станом на 13:00 - 16%".

Корнієнко: порушення на виборах були, але вони несуттєві
Александр Корниенко
Фото: Макс Левин

Голова партії "Слуга Народу" Олександр Корнієнко вважає, що влада зробила все, щоб люди могли максимально чесно та прозоро визначитись на місцевих виборах-2020. Саме тому ситуація зараз у цілому контрольована.

Про це він заявив на брифінгу, передає LB.ua.

"Зважаючи на той перебіг кампанії, що був, і на чистоту процесу, про який свідчили правоохоронці та міжнародні й українські спостерігачі, можна сказати: місцеві вибори-2020 відбулися на високому рівні щодо прозорості та чесності виборчого процесу та відповідності законодавству, Виборчому кодексу та щодо світових стандартів чесних та прозорих виборів. Попри те, що ми є партія влади, випадків застосування кричущого адмінресурсу не було, як це було раніше", - наголосив Корнієнко.

За його словами, порушення були, але вони несуттєві та не можуть вплинути на перебіг виборів.

"Серед них – крадіжки бюлетенів, їхнє псування, спроби винести бюлетені з дільниці. Окрім того, зазначив голова партії, на 15:00 ми зафіксували близько 2000 порушень, а явка станом на 13.00 – 16%. Це наші дані з 98% дільниць", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні в Україні проходять місцеві вибори. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua

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