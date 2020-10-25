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На Житомирщині кандидат від ОПЗЖ влаштував сутичку на дільниці, викликали швидку і поліцію

Кандидат мав зауваження до роботи членів виборчої комісії.

На Житомирщині кандидат від ОПЗЖ влаштував сутичку на дільниці, викликали швидку і поліцію
Фото: http://www.nrcu.gov.ua/

У селі на Житомирщині кандидат у депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" Костянтин Черпіцький влаштував на дільниці штовханину. Жінці, яка входить до складу ДВК, стало погано, викликали поліцію та швидку допомогу. Про це інформує громадянська мережа ОПОРА.

Інцидент стався у селі Рижів на дільниці № 181189, на якій зареєстровано усього 79 виборців.

"Він вирішив, що там якісь порушення і почав втручатись у виборчу документацію. Йому все не подобалось. До сейфу пішов, йому не сподобалось, що печатка в сумці голови в сейфі, протоколи не сподобалось як лежали. Комісія йому завадила, і в них почалась штовханина", - розповів спостерігач ОПОРИ.

На дільницю викликали поліцію. Поки їхали правоохоронці, кандидат продовжував сваритися. Жінці, яка входить до складу ДВК, стало погано, місцевий фельдшер надала першу допомогу, але довелось викликати швидку допомогу.

На сайті ЦВК зазначено, що Костянтин Черпіцький балотується до Житомирської обласної ради від партії "Опозиційна платформа - За життя". В інформації про кандидата зазначено, що він директор ТОВ "Стар Пак Преміум", проживає у Києві.

Нагадаємо, у Чернігові сталася штовханина між спостерігачами від партії та головою ДВК через помилки у бюлетенях.

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