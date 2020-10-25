Керівництво Університету ДФС пообіцяло голоси курсантів за півтори тисячі гривень

Командир одного із факультетів розіслав вказівку, за кого голосувати, у мобільному додатку. Його затримали.

Правоохоронці викрили мережу підкупу виборців, яку організував командир одного з факультетів Національного університету Державної фіскальної служби в Ірпені. Про це повідомляє МВС на сторінці у фейсбуці.

"За вказівкою командира, яку він виклав у мобільному додатку, курсанти повинні були прийти до виборчої дільниці 25 жовтня за місцем проживання, а саме на одну з дільниць міста Ірпінь, і віддати свої голоси за відповідних кандидатів у депутати від певної політичної партії", - йдеться в повідомленні.

Вартість одного голосу коштувала понад півтори тисячі гривень.

Зловмиснику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 160 (Підкуп виборців). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на 5 років.

Правоохоронці перевіряють інших посадовців вишу на причетність до організації підкупу виборців.

Нагадаємо, біля дільниць на Святошині роздають маски від фонду Третьякова. Директорка фонду Вікторія Муха балотується до Київради.