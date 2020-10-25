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Біля дільниць на Святошині роздають маски від фонду Третьякова

Директорка фонду Вікторія Муха балотується до Київради.

Біля дільниць на Святошині роздають маски від фонду Третьякова
Фото: LB.ua

У Святошинському районі Києва виборцям роздають маски, антисептики та ручки від фонду Олександра Третьякова. Про це інформує ініціатива Чесно у твіттері.

На відео зафіксували, як жінка у червоному жилеті роздає виборцям запаковані маски, антисептик та ручки із наліпками “Фонд Олександра Третьякова” та “Товариство Червоного Херста України”.

За інформацією сайту Чесно, директоркою фонду Третьякова з 2017 року є Вікторія Муха, яка йде у Святошинському районі на місцеві вибори до Київради. 

Фото: ЧЕСНО

Нагадаємо, сьогодні з 8 ранку розпочалося голосування на місцевих виборах. Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ). 

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