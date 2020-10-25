Біля дільниць на Святошині роздають маски від фонду Третьякова

У Святошинському районі Києва виборцям роздають маски, антисептики та ручки від фонду Олександра Третьякова. Про це інформує ініціатива Чесно у твіттері.

На відео зафіксували, як жінка у червоному жилеті роздає виборцям запаковані маски, антисептик та ручки із наліпками “Фонд Олександра Третьякова” та “Товариство Червоного Херста України”.

За інформацією сайту Чесно, директоркою фонду Третьякова з 2017 року є Вікторія Муха, яка йде у Святошинському районі на місцеві вибори до Київради.

Святошинський район Києва.



Від імені Третьякова (який підтримував УДАР) роздають маски у день виборів. pic.twitter.com/9dAYDhlTqz — ЧЕСНО (@chesno_movement) October 25, 2020

Фото: ЧЕСНО

Нагадаємо, сьогодні з 8 ранку розпочалося голосування на місцевих виборах. Цього разу проходять одночасно і чергові, і перші вибори. Громадяни обирають міських, сільських і селищних голів, а також депутатів обласних, районних, районних у містах рад і депутатів міських, сільських, селищних рад у об'єднаних територіальних громадах (ОТГ).