У Києві зафіксували маніпуляції з виборчими протоколами

У графах для заповнення наплутано не лише назви партій, їх порядкові номери, а й прізвища кандидатів.

Менш ніж за добу до початку голосування в Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської організації "Європейської Солідарності".

"Ще не встиг розпочатися процес голосування на місцевих виборах, як у Києві зафіксовані маніпуляції з оформленням підсумкових протоколів. Виявити це вдалося менш ніж за добу до початку голосування, коли Територіальна виборча комісія була готова розвезти бланки протоколів до дільничних комісій", - йдеться у терміновій заяві Київської організації "ЄС".

Зазначається, що в графах для заповнення було наплутано не лише назви партій, їх порядкові номери, а й прізвища кандидатів.

У "ЄС" вважають, що ця маніпуляція могла стати приводом для зриву усього виборчого процесу у столиці.

"«Європейська Солідарність» покладає усю відповідальність за вчинені дії на владу, яка діє в інтересах партії «Слуга народу», та яка делегувала своїх представників до керівництва Територіальної виборчої комісії в місті Києві. Закликаємо ТВК у Києві у терміновому порядку виправити усі помилки в протоколах та не зривати виборчий процес у столиці", - сказано в заяві.

Раніше в поліції Донецької області повідомили, що в Маріуполь надіслали 200 тисяч недійсних бюлетенів.