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УЗ зняла обмеження на продаж квитків на 11 станціях, хоча більшість з них досі у червоній зоні

З понеділка квитки на потяги можна буде придбати, зокрема, в Івано-Франківську, Тернополі, Хмельницькому.

УЗ зняла обмеження на продаж квитків на 11 станціях, хоча більшість з них досі у червоній зоні
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзалізниця" з понеділка, 26 жовтня, відновить продаж квитків на 11 станціях, який раніше призупинили через посилення карантину. Про це повідомляє пресслужба компанії

Йдеться про станції в Івано-Франківську, Дубно, Здолбуневі, Хмельницькому, Тернополі, Гречанах, Славуті, Волочиську, Дунаївцях, ім. Т.Шевченка у Смілі Черкаської області та Сумах.

19 жовтня УЗ припинила продавати квитки на дев’ятьох станціях, була дозволена лише висадка пасажирів. Тепер обмеження втрачає силу. Хоча Тернопіль, Івано-Франківськ, Хмельницький, Сміла, Суми та Дубно продовжують залишатись у червоній зоні.

Водночас, згідно з рішенням Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 26 жовтня закриють продаж квитків зі станції Подільськ на Одещині.

Нагадаємо, цього тижня "Укрзалізниця" виступила за максимальне збереження пасажирського руху в умовах карантину.

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