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Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: начальника університету відсторонили

Турінського відсторонено до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака.

Катастрофа АН-26 під Чугуєвом: начальника університету відсторонили
Фото: EPA/UPG

Генерал-майора Олександра Турінського відсторонено від виконання обов’язків начальника Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба до встановлення причин катастрофи АН-26.

Про це у Telegram повідомив голова Харківської ОДА Олексій Кучер.

Зазначається, що Турінського відсторонено до остаточного офіційного встановлення всіх обставин та причин катастрофи літака, в результаті якої загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів.

"Переконаний, що винні в цій трагедії мають бути названі та покарані українським судом. Так не має бути, щоб винні в загибелі наших курсантів та офіцерів уникли відповідальності та справедливого покарання за свої вчинки чи бездіяльність", - написав Кучер.

Нагадаємо, 6 жовтня у Харкові попрощалися із жертвами авіакатастрофи під Чугуєвом. Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправили у рідні міста та села для поховання.

ДБР розглядало чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарата, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

Розшифровка "чорних скриньок" АН-26 показала грубі порушення у виконанні і організації польотів. Встановлена технічна причина нештатної роботи лівого двигуна та спрацювання датчика падіння тиску.

23 жовтня стало відомо, що урядова комісія з розслідування катастрофи АН-26 встановила причини аварії літака.

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