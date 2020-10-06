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У Харкові прощаються із загиблими в авіакатастрофі під Чугуєвом (трансляція)

Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправлять у рідні міста та села для поховання.

У Харкові у вівторок, 6 жовтня, відбувається церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі 25 вересня під Чугуєвом.

Церемонія вшанування офіцерів та курсантів Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба, які трагічно загинули унаслідок катастрофи військового літака Ан-26Ш, розпочалася о 10:00 на майдані Свободи.

Після прощання тіла 25 офіцерів і курсантів доправлять у рідні міста та села для поховання.

Нагадаємо, в авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 19 курсантів Харківського університету Повітряних сил та семеро офіцерів. Одному курсанту - В'ячеславу Золочевському - вдалося вижити. За його словами, до останнього моменту паніки на борту не було.

ДБР розглядає чотири версії слідства: технічна несправність агрегатів літального апарату, неналежне виконання своїх службових обов'язків екіпажем або відповідальними за керування польотами, а також неналежне технічне обслуговування літака та підготовки його до польоту.

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