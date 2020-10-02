Курсант, який вижив у катастрофі Ан-26: "До останнього моменту паніки на борту не було"

За словами В'ячеслава Золочевського, літак перед зльотом був повністю справним.

Курсант В'ячеслав Золочевський, який вижив у катастрофі літака Ан-26 25 вересня, розповів, що до останнього моменту паніки на борту не було. Про це він повідомив в ексклюзивному коментарі LB.ua.

На питання про те, коли він зрозумів, що на борту виникла якась проблема, він відповів: "Не можу такого згадати. Був звичайний політ. Не було паніки".

Золочевський додав, що про падіння тиску по ІКМ (вимірювач крутного моменту) лівого двигуна о 20:38 він узагалі не знав.

Курсант також зазначив, що після кожного приземлення і перед кожним зльотом літак оглядали. "Коли ми сіли на борт, літак був повністю справним", - сказав він.

Нагадаємо, військовий літак Ан-26, що виконував навчальний політ, впав за 1,5 кілометра від аеродрому в Чугуєві, внаслідок авіакатастрофи загинуло 26 осіб, одному курсанту вдалося вижити.

Детальніше про обставини катастрофи читайте в тексти Ярослави Вольвач "Полет был штатным". Что произошло с АН-26 в Чугуеве?".