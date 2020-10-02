Між доповіддю про готовність до посадки і катастрофою Ан-26 минуло близько хвилини, - хронологія аварії

Згідно з даними попередніх розшифровок радіопереговорів між командиром екіпажу Богданом Кишенею і керівником польотів Олександром Жуком, між доповіддю про готовність до посадки і катастрофою Ан-26 минуло близько хвилини.

З попередніми розшифровками радіопереговорів LB.ua ознайомився в Харківському університеті Повітряних сил, йдеться в тексті Ярослави Вольвач "Полет был штатным". Что произошло с Ан-26 в Чугуеве?"

Відповідно до цих даних, хронологія аварії виглядала ось як.

О 20.35 борт здійснив зліт і став на заданий курс відповідно до карти польотів. О 20.38 під час виконання польоту екіпаж помітив падіння тиску по ІКМ (вимірювач крутного моменту) лівого двигуна. Командир екіпажу Богдан Кишеня доповів про це керівнику польотів Олександру Жуку. За його командою екіпаж припинив виконання польотного завдання і продовжив політ по колу для виконання екстреної посадки. О 20:41 екіпаж запросив посадку. О 20:44 льотчик доповів про прохід дальнього приводу і готовність до посадки, отримавши дозвіл керівника польотів - продовжив зниження по глісаді. О 20.45, заходячи на посадку, літак втратив висоту і зіткнувся з землею на відстані близько 1500 м від злітної смуги аеродрому військової частини. У результаті падіння літака Ан-26Ш сталося загоряння основної частини фюзеляжу.

Цієї миті в повітрі були інший Ан-26 і ще два вертольоти - Мі-2 і Мі-8. Першим на посадку зайшов інший Ан-26Ш, на якому проходили підготовку курсанти транспортної авіації.

Він сів о 20:40, Ан-26Ш, який згодом розбився, в цей час навіть не пройшов дальній привід і не доповів про готовність до посадки, заявив ректор вузу Олександр Туринський.

Нагадаємо, у авіакатастрофі біля Чугуєва загинули 26 людей, одному з курсантів вдалося вижити.