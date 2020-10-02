Шмигаль назвав розмір допомоги постраждалим від пожеж у Луганській області

За повністю втрачене житло уряд виплатить 300 тис. гривень, сім'ям загиблих - по 200 тис.

Постраждалі під час пожеж у Луганській області отримають виплати за повністю втрачене житло в розмірі 300 тис. гривень, сім'ї загиблих - 200 тис. гривень.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час робочої поїздки до Луганської області, передає Інтерфакс-Україна.

"І минулого, і цього разу стратегія держави залишається аналогічною. Суму коштів із резервного фонду буде виділено безпосередньо, коли буде можливість порахувати збитки", - сказав Шмигаль за результатами наради.

Зокрема, за словами прем'єра, постраждалі від пожеж отримають за повністю втрачений будинок 300 тис. гривень, 50 тис. гривень - на капітальний ремонт у частково зруйнованих будинках, 20 тис. гривень - відшкодування втрат. Сім'ям загиблих унаслідок пожеж буде виплачено по 200 тис. гривень.

Раніше повідомляли, що гроші планують виділити на черговому засіданні уряду. Для цього Луганська ОДА має надати відповідні розрахунки.

30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Станом на 11:00 2 жовтня площа пожеж становить понад 13 тис. гектарів. За даними ДСНС, загинули 9 людей, ще 17 госпіталізовані.

На Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.