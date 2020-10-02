Площа пожеж у Луганській області станом на ранок 2 жовтня становить понад 13 тисяч гектарів. До ліквідації вогню залучено понад 2,5 тисяч людей та 264 одиниці техніки.

Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"Унаслідок пожеж загинуло 9 осіб та госпіталізовано 17 осіб. Евакуйовано 150 чоловік. За попередніми оцінками орієнтовна площа, пройдена вогнем, складає понад 13 тис. гектарів", - йдеться в повідомленні.

До гасіння пожеж залучено авіацію. Три літаки Ан-32 та два вертольоти Мі-8 протягом 1 жовтня здійснили 60 скидів (246 т води).

Гасіння пожеж ускладнюється надзвичайно складними погодними умовами (вітер з ураганними поривами до 20 м/с, тривалий засушливий період), внаслідок чого вогонь швидко розповсюджується на значні площі, зазначають у ДСНС.

Нагадаємо, 30 вересня в Луганській області було зафіксовано 146 пожеж. Унаслідок ураганного вітру до 28 м/с вогонь швидко розповсюдився на значну площу.

На Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим. Через пожежі зупинив роботу пункт пропуску "Станиця Луганська".

За даними Офісу генпрокурора, унаслідок пожеж вже загинуло 11 людей. Слідство розглядає чотири основні версії виникнення масштабних пожеж у Луганській області.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.