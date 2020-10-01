МЗС відреагувало на призов жителів окупованого Криму в російську армію

В МЗС нагадали, що такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку із призовом Росією на військову службу громадян України, які проживають в окупованому Криму.

Про це йдеться в заяві на сайті МЗС.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, зокрема Конвенцією про захист цивільного населення під час війни, державі-окупанту забороняється примушувати осіб служити в її збройних або допоміжних силах, а також чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що Росія здійснює призов населення окупованого Криму до збройних сил РФ, переслідує у кримінальному порядку тих, хто відмовляються від такої служби, а також залучає до масових військово-пропагандистських заходів населення, включно з неповнолітніми, в умовах стрімкого поширення коронавірусної інфекції COVID-19. В МЗС нагадали, що такі дії є порушенням норм міжнародного гуманітарного права.

"Від початку окупації РФ провела вже 11 кампаній, під час яких близько 25 тис. осіб були незаконно призвані у збройні сили РФ. РФ має припинити такі правопорушення та неухильно дотримуватись зобов’язань держави-окупанта", - йдеться в заяві.

У МЗС також закликали світову спільноту відреагувати на порушення Росії на окупованих українських територіях.

Нагадаємо, раніше МЗС України заявило, що ідея зробити окупований Крим переговорним майданчиком щодо конфлікту в Нагірному Карабасі - це "сезонне загострення у маріонеток Кремля".