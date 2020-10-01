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На Одещині посадовець мерії намагався підкупити членів виборчкому

За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили.

На Одещині посадовець мерії намагався підкупити членів виборчкому
Фото: пресслужба СБУ

В Одеській області Служба безпеки України викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста. За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з чинним народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

Фото: пресслужба СБУ

Керівника управління мерії правоохоронці затримали під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Фото: пресслужба СБУ

Зараз триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у червні у Луганській області провели 23 обшуки у справі про підкуп виборців. Підрядники кандидатів у нардепи підкуповували виборців за 100 гривень.

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