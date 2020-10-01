За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили.

В Одеській області Служба безпеки України викрила посадовця мерії Подільська на підкупі членів виборчої комісії в інтересах однієї з політичних сил.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники спецслужби встановили, що організатором підкупу є начальник одного з управлінь Подільської міськради, який також є депутатом ради міста. За різні суми винагороди він запропонував члену міського виборчкому не реєструвати кандидатів від конкуруючої політичної сили та забезпечити позитивне голосування з лобістських питань його партії", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що дії депутата координував один із керівників Одеської облради. Він має спільні бізнес-інтереси у регіоні з чинним народним депутатом України. Перемога на виборах у Подільську міськраду потрібної політсили мала сприяти "розвитку" їхнього бізнесу.

Фото: пресслужба СБУ

Керівника управління мерії правоохоронці затримали під час передачі члену виборчкому частини неправомірної вигоди.

Фото: пресслужба СБУ

Зараз триває досудове розслідування за ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у червні у Луганській області провели 23 обшуки у справі про підкуп виборців. Підрядники кандидатів у нардепи підкуповували виборців за 100 гривень.