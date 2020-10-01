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Росіянин намагався провезти в Україну два автомати в дитячих іграшках

Чоловіка затримано, вирішується питання повідомлення йому про підозру.

Росіянин намагався провезти в Україну два автомати в дитячих іграшках
Фото: ssu.gov.ua

У Закарпатській області співробітники Служби безпеки затримали громадянина Російської Федерації, який намагався ввезти в Україну вогнепальну зброю.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Під час проходження митного контролю в мікроавтобусі серед особистих речей громадянина правоохоронці виявили два пістолети-кулемети марки CZ SCORPION EVO 3S1 9x21. Для уникнення викриття іноземець приховав зброю у дитячих іграшках", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали чоловіка згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу.

Вирішується питання повідомлення затриманому про підозру.

Фото: ssu.gov.ua

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили двох мешканців Одещини, які налагодили схему збуту вогнепальної зброї поштою в різні регіони країни.

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