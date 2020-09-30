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СБУ заблокувала розповсюдження деструктивного контенту "ботофермами" з РФ

Зловмисники використовували телекомунікаційні платформи для просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ та бойовиків.

СБУ заблокувала розповсюдження деструктивного контенту "ботофермами" з РФ
Фото: пресслужба СЬУ

Служба безпеки України заблокувала канали розповсюдження з РФ і "ДНР" деструктивної інформації з використанням "ботоферм".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Оперативники та слідчі спецслужби встановили, що телекомунікаційні платформи використовувались для створення і просування фейкових акаунтів і спільнот в інтересах РФ та незаконних збройних формувань. За задумом кураторів, масове поширення неправдивої інформації серед українського сегменту мережі "Інтернет" на передодні місцевих виборів мало дестабілізувати ситуацію в країні", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресслужба СБУ

Слідство встановило, що організатори схеми використовували сім-картки українських і російських операторів мобільного зв’язку.Оплату від замовників вони отримували через заборонені російські платіжні системи.

Фото: пресслужба СБУ

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі встановленим спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання, зокрема, 4 GSM-шлюзи місткістю 32 канали кожен, 4 сім-банки місткістю 128 і 32 канали та 6 VoIP-шлюзів місткістю 32 канали. Також вилучено 8 тисяч SIM-карток, чорнові записи щодо реєстрації користувачів соціальних мереж.

Фото: пресслужба СБУ

Зараз триває досудове слідство за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України.

Фото: пресслужба СБУ

Нагадаємо, у червні СБУ розкрила мережу ботоферм, яку курували з Росії. Її "працівники" здійснювали інформаційні "вкидання" щодо війни на Донбасі.

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