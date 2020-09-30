Кабмін затвердив Державний стандарт базової середньої освіти

Шмигаль заявив, що в проєкті держбюджету на 2021 рік найбільше зростання передбачено на систему освіти.

Кабінет міністрів України затвердив Державний стандарт базової середньої освіти. Він набуде чинності з 2022 року та стосуватиметься учнів, які навчаються за дванадцятирічною програмою.

Про це повідомила пресслужба уряду.

"Ми визначаємо 11 ключових компетентностей, які мають здобути школярі. Серед них: вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися іноземними мовами, математична та технологічна компетентність, інноваційність та відкритість до нових ідей, підприємливість та фінансова грамотність, спроможність навчатися впродовж життя", - заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що документ встановлює чіткі орієнтири, за якими учні здобуватимуть знання, а батьки зможуть відстежувати навчальний поступ своїх дітей.

"Своєю чергою, педагоги матимуть академічну свободу, а школи будуть забезпечені всіма ресурсами, зокрема електронними та технологічними рішеннями", — підкреслив Шмигаль.

За його словами, в проєкті державного бюджету на 2021 рік найбільше зростання передбачено на систему освіти.

"На 34 млрд грн більше для освітньої сфери, ніж цього року. Це рекордні 159 млрд грн для Міністерства освіти і науки, з яких 1,4 млрд грн буде виділено для програми "Нова українська школа", - зауважив прем'єр.

Нагадаємо,16 січня Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №0901 "Про повну загальну середню освіту".