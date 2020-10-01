У результаті масштабних пожеж на Луганщині загинули чотири людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані.

Про це повідомила Луганська облдержадміністрація.

За минулу добу площа пожежі за добу збільшилася на 10 тис. га, у вогняному кільці перебувають 11 селищ.

"Ситуація дуже складна - пожежа набула подальшого розповсюдження майже на 10 тис. гектарів на добу. У вогняному колі опинилися 11 селищ, зокрема, в безпосередній близькості від Сєвєродонецька ... Чотири людини загинули, один із них - лісничий, ще троє постраждалих госпіталізовані з отруєнням чадним газом. Пошкоджені вогнем кілька десятків будинків і громадських будівель", - йдеться в повідомленні.

Станом на ранок 1 жовтня зафіксовано 146 пожеж, з них ліквідовано - 82, триває гасіння - 64-х. Найбільше постраждали населені пункти Новоайдарського району.

Роботу пожежних ускладнює сильний вітер швидкістю понад 20 метрів за секунду з поривами, нестійких напрямків.

Всього до гасіння пожеж залучено 1229 людей особового складу і 204 одиниці техніки. Причини загорянь встановить слідство.

Оновлення. Станом на 12:30 рятувальники ліквідували один із шести осередків пожеж.

"Пожежу між населеними пунктами Байдівка та Половинкине Старобільського району ліквідовано", - повідомляє пресцентр ДСНС.

Кількість загиблих унаслідок пожеж на Луганщині зросла до дев’яти. 14 постраждалих госпіталізовані, повідомив на брифінгу заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Найбільш загрозлива ситуація виникла вздовж лінії розмежування, де критична ситуація була майже в 22 селах.

За даними ДСНС, загалом пожежа зруйнувала близько 250 будинків в Луганській області. Було евакуйовано 120 осіб.

Всього до гасіння залучено 1 тис. 247 чоловік та 209 одиниць техніки. На місці гасіння пожеж у Луганській області працює авіація: два літаки АН-32П та два вертольоти ДСНС.

Силами ДСНС на околиці Сєверодонецька здійснюється гасіння пожежі на складі побутової хімії та лакофарбових виробів.

Пожежі на заводі антисептиків (зберігається 30 тон спирту) та на хлораторній насосної станції ліквідовано (зберігається 280 кг хлору).

На даний час розповсюдження вогню в сторону м. Сєверодонецька немає.

За попередніми оцінками орієнтовна площа пройдена вогнем усіх шести осередків становить близько 9,3 тис. гектара.

Оновлення 15:12. Поліція Луганщини повідомляє про 9 загиблих і 15 госпіталізованих унаслідок пожеж.

Наразі проводиться перекриття дорожнього руху у населеному пункті Нижня Вільхова Станично-Луганського району та перекрито рух до смт Станиця Луганська.

Евакуйованих 104 мешканців сіл Воронове, Сиротине та Метьолкіне, які не мають житла, поміщено до двох евакуаційних пунктів у середній загальноосвітній школі № 8 та № 17 Сєвєродонецька.

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

Фото: Поліція Луганської області

До ліквідації пожеж залучені 541 працівник та 114 одиниць техніки ДСНС (Луганська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька, Кіровоградська, Полтавська та Харківська області), у тому числі три літаки АН-32 та два гвинтокрили ДСНС; 148 військовослужбовців та 14 одиниць техніки ЗСУ, 60 працівників та 56 одиниць техніки Держлісагенства, 580 працівників поліції.

За інформацією ДСНС, ліквідовано 116 зі 146 осередків пожеж на Луганщині.

Фото: facebook/Yevhenii Vasyliev

Фото: facebook/Yevhenii Vasyliev

Фото: facebook/Yevhenii Vasyliev

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Фото: Луганська обласна державна адміністрація

Станом на 14:00 1 жовтня загальна площа, пройдена вогнем, становить понад 11 тис. га, у населених пунктах вогнем пошкоджено понад 250 будівель. З небезпечної зони евакуйовано 120 чоловік, яких забезпечено місцем проживання, харчуванням, медичним та іншими видами забезпечення.

"Упродовж доби вживалися заходи, щодо захисту від лісових пожеж потенційно небезпечних об'єктів, зокрема:

не допущено поширення вогню на об'єкти ПрАТ "Сєверодонецький АЗОТ", магістральну газорозподільчу станцію;

ліквідовано пожежі з мінімальними наслідками на заводі антисептиків, складі побутової хімії, лакофарбових виробів та на хлораторній насосної станції", - сказано в повідомленні.

За фактом пожежі порушено 7 кримінальних проваджень, працює 30 слідчо-оперативних груп Нацполіції.

Координацію дій сил на місці пожежі здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Очікується, що ситуація буде залишатися складною щонайменше добу, зважаючи на негативний прогноз метеорологічної обстановки, зокрема відсутність опадів та сильні пориви вітру до 20 м/с.

Нагадаємо, сьогодні на Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Через пожежі зупинив роботу пункт пропуску "Станиця Луганська". Вогонь дійшов до автошляху, почалася детонація вибухових пристроїв.

2 вересня на Донбасі почалися масштабні лісові пожежі. Вогонь охопив близько 15 гектарів лісу. Увечері площа займання складала вже 400 гектарів, з них 100 гектарів – верхова пожежа. Президент Володимир Зеленський зібрав термінову нараду. До гасіння вогню залучили підрозділи ДСНС, "Укрзалізниці", а також підрозділи Збройних сил. У зв'язку з наближенням вогню до колій тимчасово закрили для руху поїздів перегін Дворічна - Мовчанове на Харківщині.

3 вересня стало відомо, що під час ліквідації пожежі загинув старшина Артем Бондаренко, якого вважали безвісти зниклим.

4 вересня на Луганщині виник новий осередок займання. 6 вересня надійшла інформація, що двоє військових, які зникли під час гасіння пожежі у Луганській області, підірвалися на мінному полі противника. 7 вересня рятувальникам вдалося ліквідувати лісові пожежі у двох районах Луганщини

Командування ООС вважає, що причиною пожеж є навмисний підпал.