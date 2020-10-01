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Пункт пропуску "Станиця Луганська" зупинив роботу через пожежі

Вогонь дійшов до автошляху, почалася детонація вибухових пристроїв.

Пункт пропуску "Станиця Луганська" зупинив роботу через пожежі
Фото: president.gov.ua

Контрольно-пропускний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" зупинив роботу через лісові пожежі.

Про це повідомила Станично-Луганська районна державна адміністрація.

Зазначається, що вогонь дійшов до автошляху, по якому люди перетинають пропускний пункт.

"Поблизу дороги розпочалася детонація вибухових пристроїв, у зв'язку з цим на певний час припинено роботу КПВВ",- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, станом на ранок 1 жовтня в результаті масштабних пожеж на Луганщині загинули чотири людини, ще троє постраждалих були госпіталізовані. За минулу добу площа пожежі за добу збільшилася на 10 тис. га, у вогняному кільці опинилися 11 селищ.

Сьогодні на Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

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