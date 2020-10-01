Глава держави також додав, що наразі не може сказати, чи було це провокацією з боку бойовиків.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не пов’язує пожежі на Луганщині з обстрілами бойовиків.

Про це глава держави сказав під час офіційного візиту на Рівненщину, повідомляє "Українська правда".

"Я би з обстрілами не об'єднував питання пожеж. Зареєстровано кримінальне провадження через ці пожежі. Це не перші пожежі, які, на жаль, відбуваються на Луганщині цього року, але ми навчилися справлятися з усіма пожежами дуже швидко, не втрачаючи людей", - заявив Зеленський.

Президент також додав, що наразі не може сказати, чи було це провокацією з боку бойовиків.

"Чи це була провокація, чи які були причини - я поки що не можу сказати. Повинні сказати професіонали. Повинні сказати правоохоронці", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, на Луганщині через масштабні пожежі загинули 9 людей, 15 госпіталізовані. До гасіння залучено авіацію.

Сьогодні на Луганщину вилетіла урядова група на чолі із заступником міністра внутрішніх справ Сергієм Яровим.

Через пожежі зупинив роботу пункт пропуску "Станиця Луганська". Вогонь дійшов до автошляху, почалася детонація вибухових пристроїв.