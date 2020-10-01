​Зеленський розраховує на китайську вакцину від коронавірусу для України

Президент подякував КНР за надану гуманітарну допомогу для боротьби з COVID-19.

Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з пандемією коронавірусу, а також - у забезпеченні громадян вакциною.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю китайському інформаційному агентству "Сіньхуа".

"Україна зацікавлена у подальшій координації з Китаєм зусиль у боротьбі з наслідками пандемії коронавірусу. Особливої важливості набуває питання забезпечення наших громадян якісною вакциною", - сказав він.

Президент зазначив, що цього року двосторонні контакти були суттєво обмежені через пандемією. Водночас Україна та КНР ефективно взаємодіяли для боротьби з захворюванням.

"Хочу подякувати уряду Китаю за надану Україні гуманітарну допомогу для боротьби з коронавірусом, сприяння у авіаперевезеннях медичних вантажів, а також у поверненні наших громадян з Китаю до України. Тисячі тест-систем, масок, захисних окулярів, рукавичок та інших засобів індивідуального захисту були направлені в українські лікарні на початку пандемії в Україні навесні. Це врятувало не одного українця. Особливо вдячні китайським компаніям, громадським об’єднанням, народним урядам провінцій та звичайним громадянам за надану Україні вкрай необхідну та вчасну допомогу. Цей вияв дружньої підтримки є особливо важливим і цінним для нас у ці складні часи", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко вважає, що китайська вакцина проти COVID-19 для масового використання з'явиться в Україні не раніше ніж в березні наступного року. Орієнтовно, за його словами, вона коштуватиме 1 тис. гривень.

14 вересня міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що Україна виділить 2,6 млрд гривень на закупівлю вакцини від коронавірусу.