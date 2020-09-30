Понад 25 млн людей у світі одужали від COVID-19

Станом на ранок 30 вересня у світі 33 844 343 людини заразилися COVID-19. 25 148 403 із них вдалося побороти коронавірусну недугу, 1 012 665 осіб померли від COVID-19.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 406 146), Індія (6 225 763), Бразилія (4 780 317) та Росія (1 167 805). Україна - на 25 місці із 208 959 інфікованими ковідом.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (210 785), Бразилії (143 010), Індії (97 529) та Мексиці (77 163).

Наразі кількість пацієнтів, що перебувають у критичному стані через хворобу, становить 1% від загальної кількості активних випадків.

Станом на ранок 30 вересня продовжують хворіти на коронавірус 7 683 275 людей у світі.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано новий ковідний антирекорд. За минулу добу лабораторно підтвердили COVID-19 у 4 027 осіб. Зафіксовано також рекордну добову кількість пацієнтів, яким вдалося побороти коронавірусну недугу, - 2 110. 64 людини з діагностованим COVID-19 померли.