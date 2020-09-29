За добу в Києві виявили 416 нових випадків COVID-19

За минулу добу в Києві зафіксували 416 нових випадків захворювання на коронавірус. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"Друзі! Кількість хворих на коронавірус у Києві продовжує збільшуватися. За минулу добу вірус виявили в 416 людей. Із них - 38 дітей. Четверо хворих померли. Загалом коронавірус забрав життя 373 киян", - зазначив він.

На сьогодні в столиці вже 22 559 підтверджених випадків захворювання.

Захворіли: 214 жінок віком від 20 до 91 року та 19 дівчаток від 1 до 16 років, а також 164 чоловіка віком від 19 до 90 рокiв та 19 хлопчиків від 2 років до 16. Захворіли, зокрема, 11 медиків.

Не зменшується і кількість госпіталізованих хворих. До лікарень столиці потрапили 53 пацієнти. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 48 людей. Усього коронавірус подолали 6553 мешканці Києва.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі - 71, в Шевченківському - 55 та Дарницькому - 52 твипадки.

"Вірус стрімко розповсюджується. Будьте обережними і дотримуйтесь елементарних правилами безпеки!",- наголосив Кличко.

Нагадаємо, в Україні за добу діагностували 3 627 нових випадків коронавірусу. Найбільше - у Києві, а також у Харківській та Одеській областях.