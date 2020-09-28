У Києві ще 328 людей захворіли на коронавірус

У Києві за минулу добу коронавірус виявили ще у 328 людей.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Захворіли:

164 жінки віком від 18 до 87 років.

128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв.

21 дівчинка від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли також 9 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів – у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ.

Всього у Києві зафіксували 22 143 випадки захворювання на коронавірус, 369 киян померли, 6 505 - одужали.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 200 тисяч. Кількість летальних випадків наближається до 4 тисяч.