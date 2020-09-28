Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
Охорона здоров’я, на яку ми заслужили
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
На Дніпрі на Київщині перевернувся човен із дев’ятьма пасажирами
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про "взяття під контроль" низки сіл та висот у Нагірному Карабаху (оновлено)
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
Азербайджан повідомив про понад 550 убитих вірменських військових
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
У Нагірному Карабаху почались бойові дії
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Міноборони Вірменії та Азербайджану опублікували відео з місця боїв на кордоні (оновлено)
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Нагорный Карабах. Если сегодня война
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
Оприлюднений повний список загиблих у катастрофі АН-26 біля Чугуєва
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
На кордоні з Угорщиною спіймали контрабандиста, який хотів вивезти сигарети за підробленими дипломатичними документами
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У Києві ще 328 людей захворіли на коронавірус

8 пацієнтів померло, 23 - одужали.

У Києві ще 328 людей захворіли на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Києві за минулу добу коронавірус виявили ще у 328 людей.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Захворіли:

  • 164 жінки віком від 18 до 87 років.
  • 128 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв.
  • 21 дівчинка від 1 до 17 років та 15 хлопчиків від двох до 17 років.

Захворіли також 9 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці госпіталізували 43 пацієнти. Інші – на самоізоляції під контролем лікарів.

Кількість хворих на COVID-19, які потребують госпіталізації, не зменшується. Сьогодні в стаціонарах медзакладів лікуються 1150 хворих на коронавірус. Із них 22 дитини. 258 пацієнтів – у важкому стані. 350 отримують кисневу підтримку. 22 хворих - під апаратами ШВЛ.

Всього у Києві зафіксували 22 143 випадки захворювання на коронавірус, 369 киян померли, 6 505 - одужали.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, сьогодні число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 200 тисяч. Кількість летальних випадків наближається до 4 тисяч.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також