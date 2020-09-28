Збірну України з волейболу U-20 відсторонили від чемпіонату Європи за день до старту

Фото: ФБУ

Збірна України з волейболу U-20 під керівництвом Володимира Романцова і Анатолія Янущика була зняла з розіграшу чемпіонату Європи за день до старту в чеському Брно.

Збірна України не допущена до змагань через наявність позитивних тестів на коронавірус.

З аналогічної причини від участі в змаганнях відсторонена і збірна Туреччини.

У Федерації волейболу України прокоментували дискваліфікацію збірної з чемпіонату Європи U-20.

В офіційній заяві організації йдеться, що члени команди кілька разів здавали тести на коронавірус ще на батьківщині, однак, незважаючи на позитивні результати у деяких, вилетіли в Чехію в повному складі. У федерації обурені принциповістю організаторів і задумалися про бойкот наступних міжнародних змагань.

"Хоч як це прикро, але збірна України U-20, яка повинна була сьогодні в Брно провести стартовий поєдинок континентальної першості, була змушена в терміновому режимі покинути Чехію. Причиною тому став позитивний тест на коронавірус у одного гравця нашої команди", - йдеться в комюніке.

"Тому, всупереч здоровому глузду, вся команда, образно кажучи, залишилася поза грою. Титанічні зусилля і, нарешті, великі гроші, які були витрачені заради її якомога кращої підготовки, через занадто жорсткої принциповості окремих чеських чиновників, пішли в трубу.

Зараз керівництво ФВУ дуже серйозно розмірковує: а чи варто намагатися відправляти наші команди, зокрема, на чемпіонати Східноєвропейської зональної асоціації волейболу? Адже ніхто не дає гарантії, що подібні "трилери" не стануть реальністю і для них", - наголошується в пресрелізі.