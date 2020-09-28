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У світі зафіксовано понад 33,3 мільйона інфікованих COVID-19

Внаслідок захворювання коронавірусом померли більш ніж мільйон людей.

У світі зафіксовано понад 33,3 мільйона інфікованих COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 28 вересня підтверджено 33 311 251 випадок зараження коронавірусом. Побороти недугу вдалося 24 639 064 людині, 1 002 452 особи померли.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometer.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 321 343), Індія (6 074 702), Бразилія (4 732 309) та Росія (1 151 438). Україна залишається на 25 місці із 201 305 інфікованими ковідом.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (209 453), Бразилії (141 776), Індії (95 574) та Мексиці (76 430).

Наразі кількість пацієнтів, що перебувають у критичному стані через хворобу, становить 1% від загальної кількості активних випадків.

Станом на 28 вересня продовжують хворіти на коронавірус 7 669 735 людей у світі.

Коронавірус зафіксували у 213 країнах та територіях.

В Україні станом на сьогодні померли 3 996 людей з коронавірусом.

Нагадаємо, що поширення ковіду розпочалося з Китаю. Перші повідомлення про вірусну пневмонію в китайському місті Ухань з'явилися на початку січня. 

20 січня влада Китаю підтвердила, що коронавірус нового типу, який викликав спалах пневмонії в країні, здатний передаватися, зокрема від людини до людини.

21 січня у США виявили першого пацієнта з коронавірусом нового типу. 23 січня випадки зараження коронавірусом підтвердили у Сінгапурі і Саудівській Аравії. Наступного дня стало відомо про випадки хвороби у Франції. Вірус поширювався й іншими країнами. 3 березня в Україні зареєстрували перший випадок COVID-19 у жителя Чернівецької області.

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