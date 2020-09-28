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Число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 200 тисяч

Кількість летальних випадків наближається до 4 тисяч.

Число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 200 тисяч
Фото: EPA/UPG

За минулу добу, 27 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 2 671 новий випадок ковіду. 571 пацієнтові вдалося побороти коронавірусну недугу. 37 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 201 305 осіб. Зараз хворіє 108 856 людей, одужали 88 453 особи. Жертвами ковіду стали 3 996 українців.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 339 та Києві - 328. В Одеській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 203 осіб, у Тернопільській - у 153, Волинській - у 143.

Статистика по областях:

  • Вінницька обл. - 5 974 (+74)
  • Волинська обл. - 7 775 (+143)
  • Дніпропетровська обл. - 5 351 (+66)
  • Донецька обл. - 3 046 (+30)
  • Житомирська обл. - 5 779 (+123)
  • Закарпатська обл. - 9 654 (+22)
  • Запорізька обл. - 3 773 (+110)
  • Івано-Франківська обл. - 13 445 (+110)
  • Кіровоградська обл. - 1 077 (+3)
  • м. Київ - 22 143 (+328)
  • Київська обл. - 8 854 (+140)
  • Львівська обл. - 19 916 (+132)
  • Луганська обл. - 979 (+5)
  • Миколаївська обл. - 3 011 (+31)
  • Одеська обл. - 13 079 (+203)
  • Полтавська обл. - 1 972 (+62)
  • Рівненська обл. - 12 145 (+113)
  • Сумська обл. - 3 813 (+141)
  • Тернопільська обл. - 13 139 (+153)
  • Харківська обл. - 17 703 (+339)
  • Херсонська обл. - 1 062 (+13)
  • Хмельницька обл. - 5 747 (+125)
  • Чернівецька обл. - 14 113 (+104)
  • Черкаська обл. - 3 759 (+65)
  • Чернігівська обл. - 3 996 (+36).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 27 вересня в Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб, це найвищий показник з початку спалаху. Найбільше нових випадків виявили у Києві - майже 450.

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