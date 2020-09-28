Число інфікованих коронавірусом в Україні перевищило 200 тисяч

Кількість летальних випадків наближається до 4 тисяч.

За минулу добу, 27 вересня, в Україні лабораторно підтвердили 2 671 новий випадок ковіду. 571 пацієнтові вдалося побороти коронавірусну недугу. 37 людей з діагностованим COVID-19 померли.

Загалом із початку спалаху в Україні коронавірусом заразилися 201 305 осіб. Зараз хворіє 108 856 людей, одужали 88 453 особи. Жертвами ковіду стали 3 996 українців.

Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області - 339 та Києві - 328. В Одеській області за минулу добу COVID-19 підтвердили у 203 осіб, у Тернопільській - у 153, Волинській - у 143.

Статистика по областях:

Вінницька обл. - 5 974 (+74)

Волинська обл. - 7 775 (+143)

Дніпропетровська обл. - 5 351 (+66)

Донецька обл. - 3 046 (+30)

Житомирська обл. - 5 779 (+123)

Закарпатська обл. - 9 654 (+22)

Запорізька обл. - 3 773 (+110)

Івано-Франківська обл. - 13 445 (+110)

Кіровоградська обл. - 1 077 (+3)

м. Київ - 22 143 (+328)

Київська обл. - 8 854 (+140)

Львівська обл. - 19 916 (+132)

Луганська обл. - 979 (+5)

Миколаївська обл. - 3 011 (+31)

Одеська обл. - 13 079 (+203)

Полтавська обл. - 1 972 (+62)

Рівненська обл. - 12 145 (+113)

Сумська обл. - 3 813 (+141)

Тернопільська обл. - 13 139 (+153)

Харківська обл. - 17 703 (+339)

Херсонська обл. - 1 062 (+13)

Хмельницька обл. - 5 747 (+125)

Чернівецька обл. - 14 113 (+104)

Черкаська обл. - 3 759 (+65)

Чернігівська обл. - 3 996 (+36).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Станом на ранок 27 вересня в Україні за добу коронавірус підтвердили у 3833 осіб, це найвищий показник з початку спалаху. Найбільше нових випадків виявили у Києві - майже 450.