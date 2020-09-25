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У ЗСУ за добу виявили 40 нових випадків коронавірусу

Станом на 25 вересня у ЗСУ на коронавірус хворіє 602 людини.

У ЗСУ за добу виявили 40 нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

За минулу добу у Збройних силах України виявили 40 нових випадків захворювання на коронавірус.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних Сил ЗСУ.

"Станом на 10.00 25 вересня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, хворіє – 602 особи", - йдеться в повідомленні.

Всього за час пандемії одужало – 2050 осіб, летальних випадків – 10.На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 777 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 184 особи.

За минулу добу з 40 хворих у ЗСУ госпіталізували 13 пацієнтів.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали. Найбільше число випадків зафіксовано в Києві, а також у Харківській та Тернопільській областях.

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