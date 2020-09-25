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За добу у світі зафіксували 314 855 нових випадків COVID-19

Померли за добу - 5872 людини.

За добу у світі зафіксували 314 855 нових випадків COVID-19
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 25 вересня у світі зареєстрували 314 855 нових випадків захворювання на COVID-19, померли за добу - 5872 людини.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Всього у світі зафіксовано 32 421 074 випадки інфікування. Від ускладнень, викликаних вірусом, померли 987 824 особи. Вилікувалися 23,9 млн осіб.

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень -  США, Індія, Бразилія, Росія та Колумбія. Найбільше летальних випадків  - у США - 207 538, Бразилії - 139 883, Індії - 92 317; Мексиці - 75 439, Британії - 41 902.

Найбільша кількість тих, хто одужав - в Індії - 4 752 991, США - 4 437 575, Бразилії - 4 023 789, Росії, - 929 829 та Колумбії - 674 961.

Нагадаємо, в Україні виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали.

Генсекретар ООН Антоніу Гутерреш, виступаючи  на зустрічі Ради безпеки в рамках ювілейної 75-ї сесії Генасамблеї, заявив, що світ "не витримав випробування пандемією". Він також  закликав виділити $100 млрд на допомогу країнам, що розвиваються.

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