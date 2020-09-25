​В Україні за минулу добу виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали

Найбільше число випадків зафіксовано в Києві, а також у Харківській та Тернопільській областях.

В Україні станом на ранок 25 вересня виявлено 3 565 нових інфікованих коронавірусом СOVID-19, 70 раніше хворих померли. Одужали - 1 675 пацієнтів.

Такі дані розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Кількість інфікованих із початку пандемії становить на ранок п'ятниці 191 671. Померли з початку пандемії 3 827 осіб, одужали - 85 133.

Найбільше число виявлених за добу випадків зафіксовано в м.Києві (380), Харківській (297) та Тернопільській (245) областях.

Статистика у регіонах:

Вінницька область - 5 653 випадки;

Волинська область - 7 362 випадки;

Дніпропетровська область - 4 917 випадків;

Донецька область - 2 851 випадок;

Житомирська область - 5 403 випадки;

Закарпатська область - 9 490 випадків;

Запорізька область - 3 428 випадків;

Івано-Франківська область - 13 080 випадків;

Кіровоградська область - 1 052 випадки;

м. Київ - 21 045 випадків;

Київська область - 8 430 випадків;

Львівська область - 19 465 випадків;

Луганська область - 894 випадки;

Миколаївська область - 2 782 випадки;

Одеська область - 12 470 випадків;

Полтавська область - 1 752 випадки;

Рівненська область - 11 774 випадки;

Сумська область - 3 474 випадки;

Тернопільська область - 12 579 випадків;

Харківська область - 16 490 випадків;

Херсонська область - 954 випадки;

Хмельницька область - 5 361 випадок;

Чернівецька область - 13 736 випадків;

Черкаська область - 3 459 випадків;

Чернігівська область - 3 770 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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