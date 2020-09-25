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​В Україні за минулу добу виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали

Найбільше число випадків зафіксовано в Києві, а також у Харківській та Тернопільській областях.

​В Україні за минулу добу виявили 3565 нових випадків COVID-19, 1675 пацієнтів одужали
Фото: EPA/UPG

В Україні станом на ранок 25 вересня виявлено 3 565 нових інфікованих коронавірусом СOVID-19, 70 раніше хворих померли. Одужали - 1 675 пацієнтів.

Такі дані розміщені на сайті Системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки і оборони.

Кількість інфікованих із початку пандемії становить на ранок п'ятниці 191 671. Померли з початку пандемії 3 827 осіб, одужали - 85 133.

Найбільше число виявлених за добу випадків зафіксовано в м.Києві (380), Харківській (297) та Тернопільській (245) областях.

Статистика у регіонах:

  • Вінницька область - 5 653 випадки;
  • Волинська область - 7 362 випадки;
  • Дніпропетровська область - 4 917 випадків;
  • Донецька область - 2 851 випадок;
  • Житомирська область - 5 403 випадки;
  • Закарпатська область - 9 490 випадків;
  • Запорізька область - 3 428 випадків;
  • Івано-Франківська область - 13 080 випадків;
  • Кіровоградська область - 1 052 випадки;
  • м. Київ - 21 045 випадків;
  • Київська область - 8 430 випадків;
  • Львівська область - 19 465 випадків;
  • Луганська область - 894 випадки;
  • Миколаївська область - 2 782 випадки;
  • Одеська область - 12 470 випадків;
  • Полтавська область - 1 752 випадки;
  • Рівненська область  - 11 774 випадки;
  • Сумська область - 3 474 випадки;
  • Тернопільська область - 12 579 випадків;
  • Харківська область - 16 490 випадків;
  • Херсонська область - 954 випадки;
  • Хмельницька область - 5 361 випадок;
  • Чернівецька область - 13 736 випадків;
  • Черкаська область - 3 459 випадків;
  • Чернігівська область - 3 770 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 24 вересня в Україні оновили епідемічні зони. Нове зонування почне діяти з 28 вересня. Київ, який перебував у помаранчевій зоні, перейшов до жовтої.

Президент Володимир Зеленський під час офіційного візиту у Словаччину заявив, що в Україні почалася друга хвиля COVID-19.

Раніше Міністерство охорони здоров'я оновило стандарти госпіталізації хворих на коронавірус.

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