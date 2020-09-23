Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
Reuters: Учені виявили хворобу, яка дає імунітет до COVID-19
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
В.о. директора ДБР став Олексій Сухачов
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
У Мінську пройшла інавгурація Лукашенка
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Путін в ООН закликав світ скасувати санкції
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Монарх и монах: реванш черногорского «воина в рясе»
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
Вчені знайшли причину загадкової загибелі сотень слонів у Ботсвані
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
"Етично сумнівне скорочення": Єрмак прокоментував зменшення видатків на армію в бюджеті-2021
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Максим Степанов: "Я не схожий на людину, яка готує собі запасний аеродром"
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
Власника Idea Bank звинувачують у причетності до фінансової піраміди
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19

Обов'язковому лікуванню у стаціонарі підлягають пацієнти з груп ризику.

МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19
Фото: EPA/UPG

Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти госпіталізації хворих з коронавірусною недугою COVID-19.

Про це інформує пресслужба відомства.

Відповідно до нових стандартів, обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з груп ризику.

До груп ризику належать пацієнти з:

  • цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;
  • тяжкою хронічною патологією дихальної і серцево-судинної систем;
  • тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;
  • онкологічними захворюваннями;
  • декомпенсованим цукровим діабетом;
  • тяжкими алергічними хворобами;
  • імуносупресивними станами;
  • аутоімунними захворюваннями;
  • нирковою недостатністю.

В інтерв’ю LB.ua міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, становить 50-52 тисяч. Нині виділено вже 36 тисяч, МОЗ хоче збільшити цю кількість ще на 16 тис.

Наприкінці серпня повідомляли, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також