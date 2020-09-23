МОЗ оновило стандарти госпіталізації хворих з COVID-19

Обов'язковому лікуванню у стаціонарі підлягають пацієнти з груп ризику.

Міністерство охорони здоров’я оновило стандарти госпіталізації хворих з коронавірусною недугою COVID-19.

Про це інформує пресслужба відомства.

Відповідно до нових стандартів, обов'язковому лікуванню в умовах стаціонару підлягають пацієнти з груп ризику.

До груп ризику належать пацієнти з:

цереброваскулярними захворюваннями у стадії декомпенсанції;

тяжкою хронічною патологією дихальної і серцево-судинної систем;

тяжким перебігом артеріальної гіпертензії;

онкологічними захворюваннями;

декомпенсованим цукровим діабетом;

тяжкими алергічними хворобами;

імуносупресивними станами;

аутоімунними захворюваннями;

нирковою недостатністю.

В інтерв’ю LB.ua міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що максимальна кількість ліжок, яку в українських лікарнях можна відвести для лікування хворих на коронавірус, становить 50-52 тисяч. Нині виділено вже 36 тисяч, МОЗ хоче збільшити цю кількість ще на 16 тис.

Наприкінці серпня повідомляли, що кількість госпіталізованих із коронавірусом зросла вчетверо за три місяці.