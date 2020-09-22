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Степанов заявив, що не залишить посаду міністра в разі перемоги на виборах в Одеську облраду

"Депутат обласної ради - це не та посада, яку не можна поєднувати з іншою".

Степанов заявив, що не залишить посаду міністра в разі перемоги на виборах в Одеську облраду
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов не збирається залишати свою посаду в разі перемоги на виборах в Одеську обласну раду від партії "Слуга народу".

Про це він повідомив у інтерв'ю LB.ua.

"Одещина для мене, звичайно, не чужий регіон, я там дуже багато зробив, витративши 2,5 роки свого життя виключно на розбудову Одеської області. В нас єдина команда, і я вважаю, що це абсолютно нормально, коли для того, щоб зробити якісь речі в країні, треба мати розуміння на різних рівнях влади, в тому числі, на рівні місцевої влади", - заявив він.

Степанов додав, що "депутат обласної ради - це не та посада, яку не можна поєднувати з іншою".

"Ну, ми подивимось, як буде. В мене немає думок переходити на іншу роботу", - зазначив очільник МОЗ.

Степанов додав, що Одещина - це не запасний аеродром на випадок його відставки.

"Я думаю, що не справляю враження людини, яка готує для себе запасний аеродром", - заявив Максим Степанов.

Нагадаєом, про те, що Степанов очолить список "Слуги народу" на виборах в Одеську обласну раду, стало відомо 16 вересня.

Максим Степанов заявив, що "прийняв рішення посилити команду Президента в Одеській області та погодився очолити список партії "Слуга Народу в обласну раду".

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