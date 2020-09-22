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COVID-19 у світі підтвердили у майже 31,5 млн осіб, понад 23 млн - одужали

Україна за кількістю інфікованих - на 25 місці.

COVID-19 у світі підтвердили у майже 31,5 млн осіб, понад 23 млн - одужали
Фото: EPA/UPG

На ранок вівторка, 22 вересня, у світі зафіксовано 31 490 311 інфікованих COVID-19 осіб. 23 119 419 з них одужали, 969 362 - померли.

Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (7 046 216), Індія (5 562 663), Бразилія (4 560 083) та Росія (1 109 595). Україна із 181 237 інфікованих ковідом - на 25 місці.

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (204 506), Бразилії (137 350), Індії 88 965) та Мексиці (73 697).

Наразі кількість пацієнтів, що перебувають у критичному стані через хворобу, становить 1% від загальної кількості активних випадків.

Станом на 22 вересня продовжують хворіти на коронавірус 7 401 530 людей у світі.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили ще 2 884 випадки коронавірусу. 1 717 пацієнтам вдалося побороти коронавірусну недугу, що є рекордною кількістю від початку пандемії.

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