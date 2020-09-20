В Україні підтвердили майже 3 тис. нових випадків коронавірусу

В Україні впродовж 19 вересня коронавірус виявили у 2966 осіб, одужали - 758. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.
Найбільше нових випадків інфікування підтвердили у Харківській області (424) та Києві (343).
Жертвами ковіду за останню добу стала 41 людина, з них восьмеро померли у Донецькій області. Загальна кількість летальних випадків збільшилась до 3557.
З початку спалаху в Україні коронавірус виявили у 175 678 осіб. Зараз хворіють 94 609 людей.
Статистика у регіонах:
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Вінницька обл. — 5268 (+68)
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Волинська обл. — 6856 (+73)
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Дніпропетровська обл. — 3982 (+104)
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Донецька обл. — 2430 (+59)
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Житомирська обл. — 4988 (+57)
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Закарпатська обл. — 9154 (+44)
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Запорізька обл. — 2879 (+50)
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Івано-Франківська обл. — 12382 (+170)
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Кіровоградська обл. — 985 (+12)
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м. Київ — 19483 (+343)
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Київська обл. — 7744 (+133)
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Львівська обл. — 18317 (+188)
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Луганська обл. — 754 (+19)
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Миколаївська обл. — 2469 (+95)
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Одеська обл. — 11422 (+217)
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Полтавська обл. — 1499 (+38)
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Рівненська обл. — 11124 (+109)
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Сумська обл. — 3023 (+107)
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Тернопільська обл. — 11247 (+231)
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Харківська обл. — 14888 (+424)
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Херсонська обл. — 813 (+23)
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Хмельницька обл. — 4631 (+150)
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Чернівецька обл. — 13042 (+125)
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Черкаська обл. — 3035 (+52)
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Чернігівська обл. — 3263 (+75).
Нагадаємо, 18 вересня в Україні встановили рекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів з ковідом. За добу у лікарні помістили 669 осіб. Впродовж трьох днів в країні щодня реєстрували понад 3200 нових випадків.