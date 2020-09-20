В Україні підтвердили майже 3 тис. нових випадків коронавірусу

Найбільше інфікованих виявили у Харківській області, смертей - на Донеччині.

В Україні впродовж 19 вересня коронавірус виявили у 2966 осіб, одужали - 758. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків інфікування підтвердили у Харківській області (424) та Києві (343).

Жертвами ковіду за останню добу стала 41 людина, з них восьмеро померли у Донецькій області. Загальна кількість летальних випадків збільшилась до 3557.

З початку спалаху в Україні коронавірус виявили у 175 678 осіб. Зараз хворіють 94 609 людей.

Статистика у регіонах:

Вінницька обл. — 5268 (+68)

Волинська обл. — 6856 (+73)

Дніпропетровська обл. — 3982 (+104)

Донецька обл. — 2430 (+59)

Житомирська обл. — 4988 (+57)

Закарпатська обл. — 9154 (+44)

Запорізька обл. — 2879 (+50)

Івано-Франківська обл. — 12382 (+170)

Кіровоградська обл. — 985 (+12)

м. Київ — 19483 (+343)

Київська обл. — 7744 (+133)

Львівська обл. — 18317 (+188)

Луганська обл. — 754 (+19)

Миколаївська обл. — 2469 (+95)

Одеська обл. — 11422 (+217)

Полтавська обл. — 1499 (+38)

Рівненська обл. — 11124 (+109)

Сумська обл. — 3023 (+107)

Тернопільська обл. — 11247 (+231)

Харківська обл. — 14888 (+424)

Херсонська обл. — 813 (+23)

Хмельницька обл. — 4631 (+150)

Чернівецька обл. — 13042 (+125)

Черкаська обл. — 3035 (+52)

Чернігівська обл. — 3263 (+75).

Нагадаємо, 18 вересня в Україні встановили рекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів з ковідом. За добу у лікарні помістили 669 осіб. Впродовж трьох днів в країні щодня реєстрували понад 3200 нових випадків.