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В Україні підтвердили майже 3 тис. нових випадків коронавірусу

Найбільше інфікованих виявили у Харківській області, смертей - на Донеччині.

В Україні підтвердили майже 3 тис. нових випадків коронавірусу
Фото: EPA/UPG

В Україні впродовж 19 вересня коронавірус виявили у 2966 осіб, одужали - 758. Про це свідчать дані системи моніторингу РНБО.

Найбільше нових випадків інфікування підтвердили у Харківській області (424) та Києві (343).

Жертвами ковіду за останню добу стала 41 людина, з них восьмеро померли у Донецькій області. Загальна кількість летальних випадків збільшилась до 3557.

З початку спалаху в Україні коронавірус виявили у 175 678 осіб. Зараз хворіють 94 609 людей.

Статистика у регіонах: 

  • Вінницька обл. — 5268 (+68)

  • Волинська обл. — 6856 (+73)

  • Дніпропетровська обл. — 3982 (+104)

  • Донецька обл. — 2430 (+59)

  • Житомирська обл. — 4988 (+57)

  • Закарпатська обл. — 9154 (+44)

  • Запорізька обл. — 2879 (+50)

  • Івано-Франківська обл. — 12382 (+170)

  • Кіровоградська обл. — 985 (+12)

  • м. Київ — 19483 (+343)

  • Київська обл. — 7744 (+133)

  • Львівська обл. — 18317 (+188)

  • Луганська обл. — 754 (+19)

  • Миколаївська обл. — 2469 (+95)

  • Одеська обл. — 11422 (+217)

  • Полтавська обл. — 1499 (+38)

  • Рівненська обл. — 11124 (+109)

  • Сумська обл. — 3023 (+107)

  • Тернопільська обл. — 11247 (+231)

  • Харківська обл. — 14888 (+424)

  • Херсонська обл. — 813 (+23)

  • Хмельницька обл. — 4631 (+150)

  • Чернівецька обл. — 13042 (+125)

  • Черкаська обл. — 3035 (+52)

  • Чернігівська обл. — 3263 (+75).

Нагадаємо, 18 вересня в Україні встановили рекорд за кількістю госпіталізованих пацієнтів з ковідом. За добу у лікарні помістили 669 осіб. Впродовж трьох днів в країні щодня реєстрували понад 3200 нових випадків

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