Міністр економіки Франції захворів коронавірусом

У міністра економіки і фінансів Франції Брюно ле Мера виявили коронавірус. Про це урядовець повідомив у твіттері.

"Мій тест на COVID-19 виявився позитивним. Я негайно ізолювався у своєму помешканні, дотримуючись визначених урядом санітарних норм", - написав ле Мер.

Він додав, що не відчуває жодних симптомів, але буде в ізоляції упродовж 7 днів, продовжуючи виконувати свої обов’язки дистанційно.

Нагадаємо, низка країн Європи повідомила про початок другої хвилі коронавірусу. Зокрема, Великобританія, Австрія, Чехія.

Франція знаходиться на четвертому місці у світі за кількістю активних хворих з ковідом - понад 340 тисяч. За останню добу там виявили більше 13 тисяч нових випадків.