Міністр економіки Франції захворів коронавірусом

У міністра економіки і фінансів Франції Брюно ле Мера виявили коронавірус. Про це урядовець повідомив у твіттері.
"Мій тест на COVID-19 виявився позитивним. Я негайно ізолювався у своєму помешканні, дотримуючись визначених урядом санітарних норм", - написав ле Мер.
Він додав, що не відчуває жодних симптомів, але буде в ізоляції упродовж 7 днів, продовжуючи виконувати свої обов’язки дистанційно.
Нагадаємо, низка країн Європи повідомила про початок другої хвилі коронавірусу. Зокрема, Великобританія, Австрія, Чехія.
Франція знаходиться на четвертому місці у світі за кількістю активних хворих з ковідом - понад 340 тисяч. За останню добу там виявили більше 13 тисяч нових випадків.