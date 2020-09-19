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Міністр економіки Франції захворів коронавірусом

Ле Мер продовжить виконувати обов’язки дистанційно.

Міністр економіки Франції захворів коронавірусом
Міністр економіки Франції Брюно ле Мер
Фото: lesechos.fr

У міністра економіки і фінансів Франції Брюно ле Мера виявили коронавірус. Про це урядовець повідомив у твіттері.

"Мій тест на COVID-19 виявився позитивним. Я негайно ізолювався у своєму помешканні, дотримуючись визначених урядом санітарних норм", - написав ле Мер.

Він додав, що не відчуває жодних симптомів, але буде в ізоляції упродовж 7 днів, продовжуючи виконувати свої обов’язки дистанційно.

Нагадаємо, низка країн Європи повідомила про початок другої хвилі коронавірусу. Зокрема, Великобританія, Австрія, Чехія. 

Франція знаходиться на четвертому місці у світі за кількістю активних хворих з ковідом - понад 340 тисяч. За останню добу там виявили більше 13 тисяч нових випадків. 

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