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Трамп пригрозив звільненням директору ФБР після слів про вплив Росії на вибори

На думку американського президента, Рей мав згадати також і про Китай.

Трамп пригрозив звільненням директору ФБР після слів про вплив Росії на вибори
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея після слів про вплив Росії на вибори.

Про це президент США заявив на зустрічі з журналістами у Вашингтоні в п'ятницю, 18 вересня, передає DW.

За словами глави Білого дому, йому "не сподобалося", що Рей назвав Росію і і праворадикальні угруповання загрозою для виборів президента США, але нічого не сказав про Китай і ліворадикальні угруповання. 

Китай повинен бути "у верхній частині списку", висловив свою думку Трамп. 

На питання, чи збирається він тепер звільнити очільника ФБР, він відповів, що в адміністрації США "розглядають багато різних варіантів".

Напередодні директор ФБР на слуханнях в Конгресі заявив, що Росія докладає активних зусиль, щоб вплинути на американські вибори через соцмережі і державні ЗМІ, хоча мова поки що йде лише про "зловмисний вплив", а не про атаки на інфраструктуру виборів, як це було у 2016 році. 

Рей заявив, що РФ намагається посіяти ворожнечу, а також очорнити кандидата від Демпартії Джо Байдена.

Крістофер Рей очолив ФБР в серпні 2017 року після того, як в травні того ж року Трамп відправив у відставку попереднього очільника Бюро Джеймса Комі. Трамп вважав, що він "погано виконував свою роботу". 

У часі звільнення ФБР вело розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію в США в 2016 році і можливих зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем.

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