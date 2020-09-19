Трамп пригрозив звільненням директору ФБР після слів про вплив Росії на вибори

На думку американського президента, Рей мав згадати також і про Китай.

Президент США Дональд Трамп не виключив звільнення директора Федерального бюро розслідувань Крістофера Рея після слів про вплив Росії на вибори.

Про це президент США заявив на зустрічі з журналістами у Вашингтоні в п'ятницю, 18 вересня, передає DW.

За словами глави Білого дому, йому "не сподобалося", що Рей назвав Росію і і праворадикальні угруповання загрозою для виборів президента США, але нічого не сказав про Китай і ліворадикальні угруповання.

Китай повинен бути "у верхній частині списку", висловив свою думку Трамп.

На питання, чи збирається він тепер звільнити очільника ФБР, він відповів, що в адміністрації США "розглядають багато різних варіантів".

Напередодні директор ФБР на слуханнях в Конгресі заявив, що Росія докладає активних зусиль, щоб вплинути на американські вибори через соцмережі і державні ЗМІ, хоча мова поки що йде лише про "зловмисний вплив", а не про атаки на інфраструктуру виборів, як це було у 2016 році.

Рей заявив, що РФ намагається посіяти ворожнечу, а також очорнити кандидата від Демпартії Джо Байдена.

Крістофер Рей очолив ФБР в серпні 2017 року після того, як в травні того ж року Трамп відправив у відставку попереднього очільника Бюро Джеймса Комі. Трамп вважав, що він "погано виконував свою роботу".

У часі звільнення ФБР вело розслідування можливого впливу Росії на президентську кампанію в США в 2016 році і можливих зв'язків передвиборного штабу Дональда Трампа з Кремлем.