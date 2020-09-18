Уряд Данії вирішив посилити карантин з 19 вересня

Уряд Данії вирішив посилити карантин по всій території країни.
Про це повідомляє VG з посиланням на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.
"Коронавірус знову захопив наше суспільство. Ми знаходимося у серйозній ситуації", - зазначила вона.
За словами міністра, з 19 вересня школи та навчальні заклади будуть працювати у звичайному режимі, але кафе і ресторани закриватимуться о 22:00.
Також буде заборонено проводити масові заходи за участю більше 50 осіб. Крім того, уряд рекомендує працювати дистанційно, якщо це можливо.
За минулу добу у Данії було зафіксовано 454 нових випадків зараження COVID-19.
Нагадаємо, раніше карантинні заходи посилили у Франції та Британії, а в Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію.
13 вересня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу.
Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.