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Уряд Данії вирішив посилити карантин з 19 вересня

За минулу добу в країні зафіксовано 454 нових випадків COVID-19.

Уряд Данії вирішив посилити карантин з 19 вересня
Фото: EPA/UPG

Уряд Данії вирішив посилити карантин по всій території країни.

Про це повідомляє VG з посиланням на прем'єр-міністра Данії Метте Фредеріксен.

"Коронавірус знову захопив наше суспільство. Ми знаходимося у серйозній ситуації", - зазначила вона.

За словами міністра, з 19 вересня школи та навчальні заклади будуть працювати у звичайному режимі, але кафе і ресторани  закриватимуться о 22:00.

Також буде заборонено проводити масові заходи за участю більше 50 осіб. Крім того, уряд рекомендує працювати дистанційно, якщо це можливо.

За минулу добу у Данії було зафіксовано  454 нових випадків зараження COVID-19.

Нагадаємо, раніше карантинні заходи посилили у Франції та Британії, а в Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію.

13 вересня канцлер Австрії Себастьян Курц заявив, що в країні почалася друга хвиля коронавірусу

Влада Вірменії оголосила карантин на всій території країни до 11 січня 2021 року.

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