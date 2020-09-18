В ООН заявили про небезпеку "чергової залізної завіси" у Білорусі

В ООН оцінюють ситуацію в країні як "катастрофічну".

Спецдоповідач ООН з прав людини в Білорусі Анаїс Марін під час дебатів у Женеві заявила про можливість появи "чергової залізної завіси" в Європі у зв’язку із заявою Олександра Лукашенка про закриття кордонів з Литвою і Польщею.

Про це повідомляє Reuters.

"Не дозволяйте черговій залізній завісі опуститися на європейський континент", - сказала Анаїс Марін, описуючи ситуацію в країні як "катастрофічну".

За її словами, понад 10 000 людей були "жорстоко заарештовані", існує понад 500 повідомлень про катування і тисячі "жорстоко побитих" громадян Білорусі.

Співдоповідач ООН закликала органи влади звільнити осіб, які все ще затримані за "політично вмотивованими звинуваченнями", та скасувати ці звинувачення.

Її вступ кілька разів переривали заперечення російської, білоруської та інших делегацій, які закликали припинити трансляцію.

Нагадаємо, вчора Олександр Лукашенко заявив про те, що Мінськ "вимушений" закрити державні кордони з Литвою та Польщею та посилити охорону кордону з Україною.