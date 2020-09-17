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Головний епідеміолог США припустив, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини

Трамп припустив, що той "заплутався".

Головний епідеміолог США припустив, що маски можуть захистити від COVID-19 краще від вакцини
Фото: supreme.court.gov.ua

Директор Центрів з контролю та запобігання захворюваностям США Роберт Редфілд назвав маски "найважливішим засобом захисту громадського здоров‘я, який ми маємо".

Під час слухань в комітеті Сенату США він наголосив на існуванні наукових доказів того, що носіння маски справді захищає від коронавірусної інфекції, передає Голос Америки.

"Ми маємо чіткі наукові докази, що це працює, - сказав Редфілд про маски. - Я навіть скажу, що ця маска більш гарантовано захистить мене від COVID, ніж коли я прийму вакцину від COVID, бо імуногенність може складати 70 відсотків, і якщо вакцина не викличе у мене відповідної реакції імунної системи, вона мене не захистить, а ця маска - так".

Він закликав американців, особливо молодь, носити маски і сказав, що за умови масового носіння масок, пандемію можна приборкати за 6-12 тижнів.

За оцінками Редфілда, вакцина від коронавірусу стане доступною широкому загалу лише восени 2021 року, а невеликі поставки коронавірусної вакцини стануть доступними наприкінці цього року.

Однак такі оцінки Редфілда заперечив президент США Дональд Трамп. Президент США зазначив, що вакцина може стати доступною вже у жовтні. Він також наголосив, що "вакцина - значно ефективніша за маску", і припустив, що Редфілд "заплутався" у своїй відповіді Конгресу.

Того ж дня Редфілду твіттері написав, що "на 100 відсотків переконаний у важливості вакцини, і особливо у важливості вакцини від COVID19".

"Вакцина від COVID19 поверне американців до нормального повсякденного життя. Найкращий захист, який ми маємо на тепер, - це важливі заходи зі стримування, носіння масок, миття рук, соціальне дистанціювання та обережне ставлення до натовпів", - додав він.

Раніше американські вчені дослідили, що маски зменшують вираженість симптомів при коронавірусі. Навіть якщо людина захворіє на ковід, впоратися з недугою їй буде легше.

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