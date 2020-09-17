Понад 60 тисяч киян отримають набори з засобами захисту від коронавірусу, - Кличко

Міська влада Києва підготувала 60 тисяч наборів із засобами індивідуального захисту (зокрема, з масками і антисептиками) для соціально-незахищених киян різних категорій. Про це повідомила пресслужба мера Віталія Кличка, який сьогодні один з таких наборів передав літній жінці, котра мешкає в Шевченківському районі столиці.

«Сьогодні завітав до Світлани Андріївни, аби передати їй один із 60 тисяч наборів із засобами індивідуального захисту і пам‘яткою про те, як себе убезпечити від захворювання на коронавірус», - сказав Кличко.

При цьому він нагадав, що кількість хворих у столиці збільшується.

«Місто продовжує допомагати соціально незахищеним киянам, особливо - під час пандемії. На жаль, кількість хворих на COVID-19 у столиці збільшується. Я вдячний нашим медикам, міським службам, волонтерам та всім небайдужим киянам, з ким ми, єдиною командою, боремося з розповсюдженням коронавірусу в столиці. Ми всі повинні бути обережними, дотримуватися елементарних правил, щоб захистити від хвороби себе та своїх близьких», - зазначив мер столиці.

Також він додав, що місто, окрім засобів захисту надає також грошову допомогу і продуктові набори.