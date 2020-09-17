Гармаш розповів про деталі зустрічі ТКГ

Журналіст Сергій Гармаш, який консультує українську делегацію Тристоронньої контактної групи по Донбасу як представник ОРДЛО від Донецької області розповів подробиці вчорашнього засідання.

Про це він написав у своїй колонці на сайті "ОстроВ".

Гармаш роозповів, що росіянин Гризлов почав вимагати дати слово представниці "ДНР" Ніканоровій, бо "це їхня територія". Та, у свою чергу, назвала окуповану територію "молодою державою, що розвивається" і сказала Леонідові Кравчуку, що "їм є на що витрачати дорогоцінний час, крім як на переговори з Україною".

"Це щоб розуміти настрій і атмосферу на "переговорах". Ну, про Росію - "не сторону конфлікту" я вже навіть не пишу. Нас до цього планомірно привчають, а ОБСЄ, та й ми самі, дипломатично "обтікаємо", - зазначив журналіст.

Гармаш назвав вчорашню зустріч унікальною.

"Про це заявили відразу два модератора підгруп від ОБСЄ. Посол Морель (політична підгрупа) сказав, що не стикався з таким за всі 50 років його дипломатичної практики. Посол Чевік (підгрупа з безпеки) теж підкреслив, що вперше за роки роботи в ТКГ закрив засідання достроково. Модератор гуманітарної підгрупи нічого такого не говорила, але її робота також продовжує блокуватися колаборантами з ОРДЛО. Вони навіть списки на обмін не пропонують", - розповів Гармаш.

Представники окупантів продовжують вимагати відмінити постанову Верховної Ради по місцевим виборам - а саму у тій частині, де наголошується, що голосування на окупованій території неможливе.

"Як і раніше, вони намагаються нав'язати Україні фіксацію якихось домовленостей: протоколи, додаткові заходи, листи і т.д. - що завгодно, лише б підписи "міністрів" опинилися на одному документі з підписом представника України.

"Це нам не потрібно" - наголосив голова ТКГ Кравчук.

Крім того, окупанти "образилися", що не відбулася спільна інспекція під Шумами і запропонували зробити спільне інспектування системним. "Правда, на цей раз, і взаємним, щоб і ми теж могли, спільно з ними, інспектувати "їх територію", - зазначив Гармаш.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Втім, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заперечив, що українська сторона на зустрічі радників "нормандської четвірки" брала на себе будь-які зобов'язання щодо перегляду постанови. А спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що Рада не планує переглядати постанову.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що ухвалення законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України. Водночас він пообіцяв, що політична група ТКГ продовжить обговорення робочих пропозицій до проєктів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау заявила, що на засіданні 16 вересня обговорення умов проведення місцевих виборів не дозволило ТКГ перейти до ухвалення рішення в інших питаннях.