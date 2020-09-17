Спецпредставниця ОБСЄ: "Дискусія щодо постанови про місцеві вибори не дозволила перейти до інших питань ТКГ"

Хайді Грау відзвітувала про теми обговорення тематичних груп у ТКГ.

Спецпредставниця голови ОБСЄ в Україні та ТКГ Хайді Грау заявила, що обговорення умов проведення місцевих виборів не дозволило Тристоронній контактній групі на засіданні 16 вересня перейти до ухвалення рішення в інших питаннях.

Про це йдеться у повідомленні для преси ОБСЄ, пише "Інтерфакс-Україна".

"Дискусія політичної робочої групи переважно була присвячена постанові Верховної Ради №795-IX, що знову не дозволило обговорити питання порядку денного, направлені на імплементацію Мінських угод", - йдеться у повідомленні.

Грау зазначила, що оцінка безпекової ситуації в зоні конфлікта та дотримання перемир'я були в центрі уваги дискусії робочої групи з питань безпеки.

Група з гуманітарних питань обговорювала тему доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста та питання обміну та звільнення утримуваних осіб.

Економічна робоча група обговорювала повернення вагонів "Укрзалізниці" з тимчасово непідконтрольної території.

Нагадаємо, що 15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Того ж дня стало відомо, що "Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори.

Втім, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заперечив, що українська сторона на зустрічі радників "нормандської четвірки" брала на себе будь-які зобов'язання щодо перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні.

А спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що Верховна Рада не планує переглядати постанову про проведення місцевих виборів.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що ухвалення законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України. Водночас він пообіцяв, що політична група ТКГ продовжить обговорення робочих пропозицій до проєктів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України.