Кравчук відповів на вимоги Росії переглянути постанову про місцеві вибори

Водночас він пообіцяв, що політична група ТКГ продовжить обговорення самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що ухвалення законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України.

Про це він заявив під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ) в режимі відеоконференції за участю делегацій України, Росії та ОБСЄ, повідомляє пресслужба голови держави.

Зазначається, що так Кравчук відповів на закиди стосовно необхідності термінового ухвалення парламентом альтернативної постанови щодо проведення місцевих виборів у 2020 році.

“Прийняття законів і постанов є виключною компетенцією та прерогативою Верховної Ради України”, - сказав Кравчук.

Водночас він пообіцяв, що політична група ТКГ продовжить обговорення робочих пропозицій до проектів документів, що стосуються питання самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей України.

Нагадаємо,15 липня Верховна Рада проголосувала постанову про призначення місцевих виборів в Україні на 25 жовтня 2020 року. Згідно з постановою, місцеві вибори 25 жовтня відбудуться в Україні всюди, окрім окупованого Росією Криму та непідконтрольних українському уряду районів Донецької і Луганської областей.

12 вересня представник України в політичній підгрупі ТКГ Андрій Костін повідомив, що українська делегація допустила можливість внесення змін до постанови Ради про призначення місцевих виборів. Про це також заявив заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак.

Того ж дня стало відомо, що "Слуга народу" пропонує зміни до постанови про місцеві вибори.

Втім, голова Офісу президента України Андрій Єрмак заперечив, що українська сторона на зустрічі радників "нормандської четвірки" брала на себе будь-які зобов'язання щодо перегляду постанови Верховної Ради про призначення місцевих виборів в Україні.

А спікер парламенту Дмитро Разумков запевнив, що Верховна Рада не планує переглядати постанову про проведення місцевих виборів.